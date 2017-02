Seitens der Landesregierung gebe es Unterstützung für die Wengerter. Derzeit werde der neue Haushalt verabschiedet. Enthalten sein soll eine Beihilfe für Handarbeitslagen von 3000 Euro pro Hektar. Allerdings müsse da auch die Europäische Union zustimmen. Stichwort Wettbewerb. Die Erhaltung der Steillagen sieht Gurr-Hirsch als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Konventionelle und ökologische Bewirtschaftung sind dabei für sie gleichwertig. „Beides ist nachhaltig.“

Wobei das Wort an sich Fragen aufwirft. „Nachhaltigkeit ist ein Kaugummiwort“, sagt auch Friedlinde Gurr-Hirsch. Dieter Blankenhorn ist allerdings ebenfalls der Meinung, dass „Winzer in ihrer Grundstruktur nachhaltig am Arbeiten“ sind. „Aber der Begriff wird immer moderner.“ Doch warum ihn nicht nützen? Das fragte Natalie Lumpp. „Heute ist alles Mainstream ohne Ecken und Kanten.“