Steinheim - Ein Paukenschlag bahnt sich in Höpfigheim und Kleinbottwar an: Nach Informationen unserer Zeitung gibt die Kreissparkasse Ludwigsburg schon bald ihre Filialen in den beiden Steinheimer Teilorten auf. Letztmals öffnen sollen diese am 31. Januar kommenden Jahres, also in etwa zwei Monaten. Damit würde Höpfigheim und Kleinbottwar das gleiche Schicksal ereilen wie Rielingshausen, wo sich seit Juli weder eine Filiale noch ein Geldautomat der Sparkasse befindet.

Das Ludwigsburger Geldinstitut möchte das Vorhaben auf Anfrage weder bestätigen noch dementieren. Die Presseabteilung teilt zumindest mit, dass die Anzahl der Filialen „in den kommenden Jahren durch Zusammenlegungen sicherlich etwas zurückgehen wird“, ohne dabei Höpfigheim oder Kleinbottwar zu erwähnen. Bei solchen Zusammenlegungen würden im ersten Schritt „immer erst die Kunden der betroffenen Filialen informiert“. Erst dann, so die Mitteilung der Sparkasse, folgten Informationen für die Öffentlichkeit.Als Begründung für geplante Standortschließungen nennt die Kreissparkasse, dass sich ihre Geschäftspolitik „in erster Linie nach den Kundenbedürfnissen“ richte. So wickelten die Kunden der Bank inzwischen 70 Prozent der Bankgeschäfte online und mobil ab. Und dieser Trend verstärke sich weiter, heißt es in dem Schreiben. Will heißen: Die Kundenfrequenz in den Filialen nimmt immer weiter ab.

Die Frage, ob künftig auch Bürger in Höpfigheim und Kleinbottwar ohne Geldautomaten der Kreissparkasse auskommen müssen, lässt die Bank unbeantwortet. In Rielingshausen haben Bankkunden seit Juli die Möglichkeit, sich Bargeld kostenfrei nach Hause liefern zu lassen. Damals begründete die Sparkasse den Abbau des Automaten damit, dass solche nur noch in eigenständigen Kommunen vorgesehen seien. Das würde auch für Höpfigheim und Kleinbottwar die Schließung bedeuten.In den Teilorten ist die Angst vor einer Schließung der Filialen groß. „Das wäre ein weiterer Verlust für unsere Infrastruktur und damit ein Abbruch an Lebensqualität“, sagt Höpfigheims Ortsvorsteher Roland Heck, der „damit gerechnet hatte, dass die Bank hier keine 20 Jahre mehr vor Ort sein wird“. Eine Handhabe gegen die drohende Schließung gebe es kaum. „Da muss man sich seiner Position bewusst sein und darf sich keine Illusion machen“, so Heck, der betont, dass gerade ältere Menschen auf das Angebot vor Ort angewiesen seien. „Die sind oft seit Jahrzehnten bei der gleichen Bank, kennen das nicht anders. Das ist wie mit dem Friseur und Doktor, den wechselt man nicht so schnell.“ Auch Kleinbottwars Ortsvorsteher Manfred Waters weist darauf hin, wie wichtig es wäre, die Filiale zu halten. „Sie muss ja nicht immer offen sein, aber zumindest Kontaktzeiten sollte es geben.“ Zuletzt waren in Kleinbottwar die Öffnungszeiten bereits reduziert worden.