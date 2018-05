Steinheim/Tanzen Gleich zweimal auf dem Siegertreppchen

In der Halle in Freudenstadt herrschte bei dem Turnier eine besondere Stimmung – rund 1900 Tänzer brachten den Veranstaltungsort an den zwei Turniertagen zum Beben. Mit dabei waren rund 80 Tanzschulen und 40 Vereine, die um die Titel kämpften. Schließlich qualifizierten sich die besten Formationen und Tänzer für die Deutschen Meisterschaften, die im Juni in Mannheim ausgetragen werden.