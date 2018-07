- Steinheim

Das Resümee vorweg: Wer nicht dabei war hat etwas verpasst! Am vergangenen Sonntag, 1. Juli trafen sich pünktlich um 10.45 Uhr 53 Radlerinnen und Radler auf dem Steinheimer Marktplatz, um nach der offiziellen Begrüßung durch Bürgermeister Thomas Winterhalter, unter der Tourleitung von Gisela und Willi Rast, gemeinsam nach Bietigheim-Bissingen zu radeln. Mit einer Länge von rund 25 Kilometer über Höpfigheim, am Neckar entlang nach Besigheim und mit dem gemeinsamen Ziel Kronenplatz in Bietigheim-Bissingen war es eine schöne, abwechslungsreiche Tour, bei der alle Radlerinnen und Radler ihren Spaß hatten. Aktuell sind 20 Teams mit 157 Teilnehmern gelistet, die sich an der dritten Auflage des Stadtradelns beteiligen. Definitiv eine stattliche Anzahl, aber da geht noch mehr! Also anmelden unter www.stadtradeln.de und mitradeln! Für Fragen zum Stadtradeln steht Inge Bauer von der Stadtverwaltung zur Verfügung (i.bauer@stadt-steinheim.de, Telefon 0 71 44/263-119).