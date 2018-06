Steinheim Steinheimer Marktstraße überschwemmt

In Marbach ging es am Donnerstag etwas ruhiger zu. Die Feuerwehr meldet nur eine handvoll Einsätze wegen vollgelaufener Keller. Marbach wurde von der Gewitterfront aber auch nicht in dem Ausmaß erwischt wie Steinheim, wie der Oberstenfelder Hobby-Meteorologe Yannick Garbe erklärt, der wöchentlich das Wetter in Marbach und dem Bottwartal für die Marbacher Zeitung vorhersagt. „Es handelte sich um einen großräumigen Gewitterkomplex“, sagt er und erklärt weiter: „In diesem Komplex gab es mehrere Starkregen-Zentren. Eines dieser Zentren überquerte das untere Murr- und Bottwartal gegen 20.45 Uhr. Angefangen von Erdmannhausen über Steinheim, Kleinbottwar und Höpfigheim.“ Auch in Mundelsheim seien enorme Regenmengen innerhalb weniger Minuten zusammengekommen. „Aber Einsätze hatten wir keine“, sagt Mundelsheims Hauptamtsleiter Sascha Tyler.

„Das Gewitter zog recht langsam vom Fleck, einer der Gründe weshalb solche beträchtlichen Niederschlagsmengen zusammen kamen“, so Garbe. „Zwischen 20.30 und 21.30 Uhr konnte ich in Erdmannhausen 40 Liter Regen pro Quadratmeter messen, in Steinheim und Kleinbottwar dürften es knapp 50 Liter gewesen sein. Auch in Mundelsheim gab es mit 30 Litern innerhalb 60 Minuten heftigen Starkregen. Der trockene Boden konnte das viele Wasser in der kurzen Zeit natürlich nicht aufnehmen, wodurch sich besonders an abschüssigen Stellen rasch große Bäche bildeten.“ Im Oberen Bottwartal rund um Oberstenfeld und Beilstein gab es laut Garbe gegen 22.30 Uhr einen kräftigen Platzregen, hier kam aber nicht ganz so viel Regen herunter wie in Steinheim. Ungewöhnlich sei der relativ schwache Wind während des Gewitters gewesen, aber auch ein weiteres Zeichen, dass sich die Wolken nur sehr langsam vom Fleck bewegt haben.