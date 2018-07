Steinheim Steinheimer in Alpen tödlich verunglückt

Er war am Vormittag in Begleitung seiner 52-jährigen Frau von einer Hütte zur 3036 Meter hohen Parseierspitze bei Grins in den Lechtaler Alpen aufgebrochen. Bereits beim Aufstieg entschied die Ehefrau auf Grund des schwierigen Geländes, den Gipfel nicht zu besteigen und wartete unterhalb der Südwand auf ihren Mann. Nachdem der 60-Jährige den Gipfel erreicht hatte, setzte beim Abstieg plötzlich starker Regen ein. Der Steinheimer rutschte auf einer Höhe von 2630 Metern auf einer nassen Felsplatte aus und stürzte circa 200 Meter durch felsiges Gelände in den Grinner Ferner, ein Eisfeld, ab. Seine Frau alarmierte die Rettungskräfte. Der Notarzt, der in einem Hubschrauber zu der Unglücksstelle geeilt war, konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Ehefrau wurde anschließend in Landeck vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut. Neben dem Notarzthubschrauber waren zehn Mann der Bergrettung Landeck und drei Alpinpolizisten im Einsatz.