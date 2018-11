Steinheim Steinheimer auf Neckar-Erkundung in Mauer

Dort hatten Flüsse Gestein, Geröll beziehungsweise Sand angespült. In Mauer war das der Neckar, der aber, wenn man zur Fundstelle geht, weit und breit nicht zu sehen ist. Warum dies so ist und warum bei Mauer jetzt die Elsenz im alten Neckarttal fließt, erklärte der Vorsitzende und Geologe Volker Liebig den Steinheimer Gästen. An zwei geologischen Punkten in schöner Landschaft und bei herrlichem Wetter wurde man mit den örtlich vorherrschenden Gesteins-und Bodenarten vertraut gemacht und erfuhr, warum es die alten Neckarschleifen nicht mehr gibt und wie der Fluss die Landschaft geprägt hat. Oberhalb des Klosters Neuburg bei Ziegelhausen war der Ausblick besonders schön, das wusste angeblich auch der Altbundeskanzler Kohl, der auch von dort aus den Blick aufs Neckartal bis Heidelberg genossen haben soll.