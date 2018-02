Steinheim Stadträte wollen es mit der Nachverdichtung nicht übertreiben

Steinheim - Weil speziell in der Region Stuttgart Flächen ein ausgesprochen rares Gut sind, sind im Prinzip alle Kommunen froh, wenn die innerstädtischen Baupotenziale ausgeschöpft werden. Allerdings gibt es in der Hinsicht auch Grenzen. Das belegt ein Gesuch, das am Dienstagabend im Steinheimer Ausschuss für Technik und Umwelt behandelt wurde. Demnach sollten auf einem Grundstück in der Karlstraße, auf dem momentan lediglich ein Gebäude steht, gleich vier Reihenhäuser realisiert werden. Und das war nach dem Geschmack der Runde des Guten eindeutig zu viel. Die Stadträte lehnten das Vorhaben in dieser Form ab.