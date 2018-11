Steinheim Stadt will schnelle Radfahrer ausbremsen

Steinheim - - Im ganzen Bottwartal gibt es wohl kaum eine Stelle, die für Pedaleure und Fußgänger so tückisch ist wie die Sommerhalde in Steinheim. Hier schlängelt sich der Landesradweg direkt an den Häusern vorbei, Konflikte sind quasi vorprogrammiert. Und es kam auch schon zu Unfällen. So krachte im Juli ein Pedelec-Lenker in ein Kind, das mit seinem Roller von einem Privatgrundstück auf den Radweg gefahren war. Damit sich derartige Vorfälle möglichst nicht wiederholen, will die Stadt die Radler nun durch ein Bündel an Maßnahmen ausbremsen: mit einer Verengung, Absperrbügeln und dem Einbau von Entwässerungsrinnen.