Steinheim Spielerisch den Ernstfall vermitteln

An diesem Samstagvormittag ist deshalb eine große Informationsveranstaltung in der Fahrzeughalle der Feuerwehr. Es sind viele Eltern mit ihren Kindern gekommen, um sich das Angebot genauer anzusehen. Die Eltern von William Epple sind bereits begeistert: „So etwas ist schon sehr wichtig für den Zusammenhalt der Kinder“, sagt Jonny Epple. Mit den vielen schulischen Verpflichtungen würden die sich oft kaum noch in der Freizeit sehen.

Um für die neue Kindergruppe zu werben, haben sich die zehn künftigen Betreuer eine Reihe von Spielen ausgedacht. An einer Station können sie üben, einen Feuerwehrschlauch schnell zu entrollen, indem sie auf Kegel zielen. An einer anderen Station geht es darum, aus einem dunklen Raum mit vielen Hindernissen einen Plüschbären zu retten. Am beliebtesten ist aber die Station mit den Experimenten. Dort riecht es schnell nach Karamell, nachdem Pascal und Matze aus dem Betreuerteam dort Zucker angezündet haben. Sie erklären den Kindern, warum verschiedene Dinge brennen und wie die Flamme aussieht – anhand eines Teelichts und eines Bunsenbrenners. „Die blaue Flamme des Bunsenbrenners ist deutlich heißer als die des Teelichts“, erklärt Matze. Der heißeste Punkt sei dabei direkt an der Spitze der Flamme. Er demonstriert das, indem er ein Holzscheit und eine Laugenbrezel abwechselnd in die Flamme des Brenners und des Teelichts hält – bei ersterem fängt beides schneller Feuer. Die Kinder staunen.