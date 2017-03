Steinheim Schulhof nach nächtlicher Party verwüstet

Steinheim - Welche Deppen verwüsten so den Pausenhof der Grundschule?“, fragt ein Nutzer des sozialen Netzwerks Facebook. Er hat am Sonntag in der öffentlichen Gruppe „Du weißt, dass du aus Steinheim bist . . .“ auch Fotos von der Sauerei gepostet. Offenbar fand auf dem Schulhof der Blankenstein-Grundschule in Steinheim am Samstagabend eine Party statt. Die Überreste, einen Einkaufswagen, rotes Absperrband sowie jede Menge Müll und Scherben, haben die Verursacher einfach auf dem Schulhof stehen beziehungsweise liegen gelassen. Michael Müller, Konrektor der Blankensteinschule, ist darüber naturgemäß gar nicht begeistert. „Leider passiert so etwas immer wieder – in den Wintermonaten ist es ruhiger, wenn es wärmer wird, nimmt es zu.“ Allerdings hat ihn diesmal das Ausmaß des Gelages und seiner Überreste überrascht. Meist sei „nur“ die Treppe vor dem Hauptgebäude betroffen. Dass auf dem Hof der Grundschule, so wie jetzt geschehen, gefeiert werde, sei bislang so noch nicht passiert – „und auch, dass der Bereich dann derart mitgenommen aussieht. Das ist wirklich fatal.“