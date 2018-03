Steinheim Schulhof der Realschule wird neu gestaltet

Steinheim - Steinheim

Ein Anfang ist gemacht – und ganz viele wollen mitmachen! Die Um- und Neugestaltung des Schulhofes ist seit Jahren ein Thema an der Erich Kästner Realschule in Steinheim, nun soll sie konkret angegangen werden. Am 13. März trafen sich Norbert Gundelsweiler als Leiter des Hauptamtes, Frank Fussenegger als Chef des Bauamtes, Regina Traub als Vertreterin des Gemeinderats, Rektor Ulrich Laumann und Konrektor Oliver Theurer, Lehrer, Eltern, der Vorstand des Fördervereins der Schule, der Hausmeister ein Fördervereinsmitglied der Blankensteinschule, sowie Schüler aus allen EKRS-Jahrgangsstufen mit dem Chef und Vertretern der Forschungsstelle für Frei- und Spielraumplanung – also eine bunte Mischung aus allen, die sich in und für die Schule engagieren.