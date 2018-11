Steinheim Schmiererei zieht sich durch Stadtmitte

Besonders ärgerlich ist der Schaden an der historischen Mauer am Museum Kloster. „Da stoßen unsere Bauhof-Mitarbeiter bei der Reinigung an ihre Grenzen“, sagt der Bürgermeister Thomas Winterhalter. Das Thema Vandalismus sei erst kürzlich im Gemeinderat angeklungen, nachdem der Bürgerbus und der Grillplatz auf dem Burgberg beschädigt worden waren. Ein Security-Dienst schaue im Sommer nach dem Rechten. An Halloween will der Rathaus-Chef die schwarzen Sheriffs nicht auch noch losschicken. „Ich hoffe, dass wir ohne sie auskommen.“ Möglicherweise könnten der Jugendsachbearbeiter des Polizeipostens Steinheim, Michael Bokelmann, und der Jugendhausleiter Stefan Maier in ihrem Klientel die Täter ausfindig machen. Könnte ein Streetworker durch die Straßen gehen und mit den Jugendlichen reden, wie es die Gemeinde Oberstenfeld mit Erfolg praktiziert? Thomas Winterhalter verweist auf die enge Verzahnung von Jugendhaus und Schulsozialarbeit: „Hier sind wir ganz gut aufgestellt – unsere Sozialarbeiter kennen die verschiedenen Strömungen.“