Steinheim Schließung des Jugendhauses gefordert

Kritik übt er in diesem Zusammenhang an Jugendhausleiter Stefan Maier. Das Jugendhaus-Team lebe keine Vorbildfunktion für die Jugendlichen vor. „Herr Maier und sein Team rauchen ständig mit den jugendlichen Besuchern auf dem Gewerbehof. Dabei wird nicht unterschieden, wer rauchen darf und wer nicht.“ Dem Ordnungsamt habe man diese Vorkommnisse mehrmals gemeldet. Das Fass zum Überlaufen habe der Dienstagabend gebracht. Von 18.30 Uhr an hätten sich mehrere Besucher über 16 Jahren im Hof versammelt und seien laut gewesen. Ein Rentnerehepaar, das das dritte Obergeschoss bewohne, sei von mehreren Besuchern „belästigt und bedroht“ worden. Jugendhausleiter Stefan Maier sei um 22 Uhr vor Ort gewesen und von der Tochter des bedrohten Ehepaars aufgefordert worden einzuschreiten. „Er erwiderte, dass er nichts machen kann, dass er mit der Situation überfordert wäre und diese Leute nicht im Griff habe“, will Werner Maier wissen.

Eine Aussage, die völlig im Gegensatz zu den Aktennotizen und zur Aussage von Stefan Maier steht. Ja, es habe am Dienstag während des Jugendhausbetriebes, der bis 20 Uhr gegangen ist, Probleme mit einigen Acht- bis Zwölfjährigen auf dem Flur gegeben. „Als ich gehört habe, dass die Nachbarin sich belästigt fühlt, bin ich rausgegangen und habe geschaut, was los ist.“ Die Dame habe sich zu Recht aufgeregt, er habe sich für die Kinder entschuldigt und persönlich den Flur geputzt, bevor er gegen 20.30 Uhr heimgegangen sei. Als die Situation eskaliert sei, sei er schon eineinhalb Stunden weg gewesen und das Jugendhaus habe schon zwei Stunden geschlossen gehabt, betont Stefan Maier. Es steht in diesem Punkt also Aussage gegen Aussage.

Werner Maiers Forderung: Ein Vor-Ort-Gespräch mit allen Beteiligten und die Einstellung des Betriebs des Jugendhauses in der Bahnhofstraße, bis die Stadt ein eigenes Gebäude hat. Über den großen Verteiler sei er gegangen, da man schon oft beim Jugendhausleiter, auf dem Ordnungsamt, dem Eigentümer und der Gemeinderätin Renate Eggers reklamiert habe. „Aber es hat sich nichts getan.“ Warum er nicht das Gespräch mit allen Fraktionen gesucht habe? „Weil wir von einer Zusammenarbeit und Informationsaustausch der Gemeinderäte ausgehen.“