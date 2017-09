Steinheim Schlagabtausch wird zum Gesundbrunnen

Mit der ersten Veranstaltung im zweiten Halbjahr holten die Kult-X-Macher ein Erfolgsduo in die Erich-Kästner Realschule, das am Vorabend der Bundestagswahl herrlich unpolitisch, aber dafür mit einer kernigen und noch verblüffenderen Rhetorik unterwegs war als jeder Politiker. „Unsere Spitzenkandidaten heißen Alois und Elsbeth“, hieß deshalb Jörg Thum die Künstler willkommen und ebnete ihnen so den Weg auf die Bühne. Und wie auf der politischen Bühne auch ging es bei den Gscheidles gleich mit einem Schlagabtausch los, der sich gewaschen hatte. Beinahe im Sekundentakt purzelten die Kalauer und Beleidigungen in den Raum, die ihre Wirkung beim Publikum nicht verfehlten. Obwohl die beiden das unverwüstliche Mann-Frau-Dilemma zu ihrem Lieblingsschauplatz erkoren haben, kommt bei den witzfertigen Schwertgöschla keinerlei Überdruss auf.

Die unterhaltsame Lachkur nährt sich vor allem durch derbe Repliken, köstliche Gebärden sowie Überraschungsangriffe, die auch vor den Zuschauern nicht halt machen. In die Konversation mit einbezogen sehen sich demnach die in den vorderen Reihen Sitzenden, die sich der physischen Anziehungskraft der Kabarettisten nicht entziehen können. Und das ist mitunter wörtlich zu nehmen: denn Elsbeth Gscheidle wird schon mal handgreiflich, wenn sie beim Thema Einkaufsgepflogenheiten plötzlich ein passendes Hemdenträgerobjekt im Publikum erspäht. Zackig packt sie es am Kragen und zieht den Überraschten hoch vom Stuhl, um laut zu rufen: „Des isch a mol a schees Hemd“. Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten: Pikiert entgegnet Alois, „dass mr so a Gschirrtuch scho dahoim hen“.