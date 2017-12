Steinheim Rettungswagen sollen am Bahnhöfle starten

Steinheim - Das Deutsche Rote Kreuz wird in Steinheim mit offenen Armen empfangen. Das hat die Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik am Dienstagabend eindrucksvoll unterstrichen. Einstimmig segnete das Gremium den Bauantrag für eine Rettungswache am alten Bahnhöfle ab. Die Nutzungsdauer soll zunächst zwei Jahre betragen. Diese Befristung hängt damit zusammen, dass es sich um eine provisorische Lösung handelt. Deshalb sind die beiden angedachten Garagen auf dem Gelände auch als Fahrzeugboxen konzipiert. Die Wache selbst sei zudem in Form einer Leichtbauhalle geplant, erläuterte der Bürgermeister Thomas Winterhalter. „Die Suche nach einem massiven, festen Standort geht aber weiter“, erklärte der Rathauschef.