Steinheim Realschul-Architekt bekommt Zuschlag

Steinheim - In der Sitzung vor der Sommerpause haben die Stadträte den Grundsatzbeschluss zum Bau eines neuen Jugendhauses auf dem Schulcampus gefasst. Im September haben sich die Mitglieder der Projektgruppe, der neben Vertretern aller Fraktionen die Führungsriege der Verwaltung, Mitarbeiter des Jugendhauses sowie Kreisjugendpfleger Rainer Dietrich die beiden von der Verwaltung vorgeschlagenen Architekturbüros sowie ein unabhängiger Fachpreisrichter angehörten, an zwei Tagen zu Workshops getroffen. Herausgekommen ist eine einstimmige Empfehlung, das Büro Otto Hüfftlein-Otto (OHO) aus Stuttgart mit dem Projekt zu beauftragen. „Das ist aber kein Beschluss, denn das einzig autorisierte Gremium dafür ist der Gemeinderat“, betonte der Erste Beigeordnete Norbert Gundelsweiler in der Sitzung am Mittwoch. Als Kosten- und Projektsteurer soll das Büro Klotz das Projekt begleiten. Beiden Anträgen folgte das Gremium – allerdings mit einer von der CDU initiierten Einschränkung: OHO wird zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit allen Leistungsphasen beauftragt, sondern bekommt den Zuschlag erst einmal für die Leistungsphasen 1 bis 3. Das sei für die Verwaltung „voll in Ordnung“, betonte der Leiter des Bauamtes, Frank Fussenegger. „Damit hätten wir keinen Zeitverlust. Außerdem ist am Ende der Phase 3 die Kostenberechnung zu erbringen.“