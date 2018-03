Steinheim Raute macht beim Freibad das Rennen

Das Dach soll mit Bullaugen versehen werden, durch die das Licht in die gewünschten Bereiche dringt. Die Fachwerkträger werden schräg über das Gebäude hinweg verlaufen. „Das gibt die Raffinesse. Das Dach ist schwebend über dem Gebäude“, erklärte die zuständige Architektin Julia Leibiger den Räten in Steinheim. Die Zustimmung im Gremium der Urmenschstadt dafür war dennoch nicht ganz vorbehaltlos. Einige Räte sprachen sich für eine der beiden anderen Varianten aus, die Julia Leibiger ebenfalls präsentiert hatte: In einem Fall wäre das Dach in rechteckiger, im anderen Fall in geschwungener Form gewesen. Die Fachfrau gab jedoch zu bedenken, dass mit der rechteckigen, bis auf eine Höhe von 5,30 Meter reichenden Konstruktion auch „Bereiche überdacht sind, die nicht unbedingt überdacht sein müssen“. Beispielsweise die Zonen, in denen der Müll gesammelt wird.