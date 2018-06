Steinheim Rathausspitze plädiert für Glyphosat-Verbot

- Als der SPD-Antrag zu einem Glyphosat-Verbot auf den verpachteten städtischen Flächen im Februar erstmals beraten wurde, franste die Diskussion im Gemeinderat ziemlich aus. Die CDU grätschte mit ihrer Idee dazwischen, vor einer Entscheidung erst Landwirte, Weingärtner, Jäger und Naturschutzverbände an einem Grünen Tisch zusammenzutrommeln. Die Grünen hätten gerne gleich abgestimmt. Bei der SPD war man sich unschlüssig, ob man es jetzt tatsächlich darauf ankommen lassen sollte – ehe der Freie Wähler Michael Bokelmann erfolgreich vorschlug, das Ganze zu vertagen. Am nächsten Dienstag kommt das Thema nun erneut aufs Tapet. Und die Verwaltung wird an ihrem Vorschlag von der Sitzung im Februar festhalten, dem SPD-Antrag zu folgen. Und zwar ohne vorherige Diskussion mit Landwirten und Co..