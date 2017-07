Steinheim - Schon in der Vergangenheit gab es auf dem Schulhof immer wieder Probleme mit Gruppen, die dort über die Stränge geschlagen haben. Nun haben dort erneut Vandalen ihr Unwesen getrieben. Ein Anwohner der Schulstraße alarmierte kurz nach 4 Uhr am frühen Sonntagmorgen die Polizei, da eine Gruppe von vier bis fünf Personen im Bereich der Grundschule randalierte. Die Ordnungshüter stellten nach ihrem Eintreffen schließlich fest, dass bislang Unbekannte vermutlich einen Metallabfalleimer gegen eine Fensterscheibe geworfen hatten. Das Glas war hierdurch gesplittert, aber die Scheibe nicht komplett gebrochen. Darüber hinaus war auch der Asphalt des Schulhofs beschädigt worden. Ein etwa 20 Zentimeter großes Loch klaffte im Boden. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Steinheim, Telefon 0 71 44 / 82 30 60, in Verbindung zu setzen.