Steinheim Räte gehen Weg beim Jugendhaus mit

Argumente, die die Räte voll nachvollziehen konnten. Quer durch alle Fraktionen wurde auch das beherzte Handeln der Verwaltung und insbesondere der spontane Einsatz von Frank Fussenegger gelobt, ohne den der Zeitplan wohl nicht zu halten gewesen wäre. „Sie haben auf die besondere Situation reagiert. Das können wir nur gutheißen, wenn jemand so engagiert und straight arbeitet“, erklärte Regina Traub von der SPD. Gleichwohl findet sie es bedauerlich, dass es mit dem Büro OHO nicht funktioniert hat. Dessen Konzept sei sehr überzeugend gewesen. „Wir alle waren von dem Entwurf begeistert“, pflichtete Renate Eggers von der CDU bei. Leider habe man sich mit den Verantwortlichen nicht auf einen Vertrag verständigen können. Doch wichtig sei letztlich, dass man über die Kosten im Bilde ist und diese auch im Rahmen bleiben. „Wir benötigen keinen Prunkbau“, stellte Renate Eggers fest. Sie erinnerte zudem daran, wie wenig Spielraum man zeitlich habe, weil der Mietvertrag des alten Jugendhauses auslaufe. Alles in allem sei die Entscheidung richtig – und noch rechtzeitig reagiert worden.

Timo Renz von den Freien Wählern räumte ein, dass die Mitglieder seiner Fraktion anfangs entsetzt gewesen seien, als sie von der angestrebten Trennung gehört hätten. „Wir sahen das Projekt schon in weiterer Ferne.“ Da man inzwischen jedoch die Beweggründe kenne, könne man den Beschluss mittragen. „Es ist für uns was Neues, dass bei der Verwaltung nicht nur Ideen zählen, die hier Konsens waren, sondern dass auch die finanziellen Rahmenbedingungen passen müssen“, erklärte er. Überdies habe die Verwaltung nach dem Scheitern der Verhandlungen nicht die Hände in den Schoß gelegt, sondern sofort eine Alternative aus dem Hut gezaubert.

Rainer Breimaier von den Grünen stand ebenfalls hinter der Neuorientierung. Alle Beteiligten seien zwar davon angetan gewesen, wie man von OHO beim Sondierungsprozess mitgenommen wurde. „In der anschließenden Arbeitsphase zeigten sich zwischen OHO und Verwaltung aber alsbald unterschiedliche Vorstellungen, was genau vertraglich fixiert werden sollte und was nicht“, konstatierte er. Es sei Sand im Getriebe gewesen, was die künftige Zusammenarbeit nachhaltig infrage gestellt habe. Dabei sei genau das für Steinheim „ein absolutes Muss“. Und die Interessen der Stadt seien maßgebend.