Steinheim Räte geben Okay für Freibad-Sanierung

Steinheim - Es waren in Steinheim zwar vereinzelt kritische Töne zu vernehmen, die aus finanziellen Gründen eine kleinere Lösung bei der angestrebten Wellarium-Sanierung präferiert hätten. Doch die breite Mehrheit im Gemeinderat plädierte am Dienstag dafür, in die Vollen zu gehen. Heißt: Der Gastronomie-sowie der Eingangs- und Personalbereich, die allesamt noch aus den Anfangstagen stammen, sollen abgerissen und durch neue Gebäude ersetzt werden. Außerdem ist geplant, die sanitären Anlagen und die Umkleiden zu sanieren und umzugestalten. Die Kosten dürften laut groben Schätzungen bei rund 3,1 Millionen Euro liegen. Davon soll die Urmenschstadt zwei Drittel, die Kollegen in Murr, die in einer parallel laufenden Sitzung ebenfalls ihr Okay gaben (siehe Text unten), ein Drittel übernehmen. Nun muss nur noch der Gemeindeverwaltungsverband der beiden Kommunen zustimmen – und das Projekt kann angeschoben werden.