Steinheim - Auf bislang unbekannte Weise gelangte ein Dieb am Mittwoch in die Tiefgarage eines Wohnhauses in der Alfred-Ulrich-Straße in Steinheim. Zwischen 9.45 und 12.15 Uhr entwendete der Unbekannte insgesamt zwölf Kompletträder, die auf Stellplätzen gelagert waren. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 1200 Euro. Der Polizeiposten Steinheim, Tel. 07144/82306-0, sucht Zeugen.