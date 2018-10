Steinheim Radfahrer schwer verletzt

Steinheim - In der Höpfigheimer Straße auf Höhe des Freibades Wellarium ist es am Samstag gegen 14.25 Uhr zu einer folgenschweren Kollision zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer gekommen. Dabei befuhr der 61-jährige Fahrradfahrer die Straße ortsauswärts in Richtung Höpfigheim, als der 23-jährige Fahrer eines VW Polo in gleicher Fahrtrichtung aus bislang unbekannter Ursache von hinten auf den Radfahrer auffuhr.