Steinheim - Ein Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer hatte sich am Samstag gegen 14.25 Uhr in der Höpfigheimer Straße in Steinheim ereignet. Ein 23-Jähriger hatte den 61-jährigen Radfahrer mit seinem VW erfasst. Der Radfahrer, der einen Helm getragen hatte, war mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Am Montagvormittag erlag der Mann nun seinen Verletzungen.