Steinheim Rabiater Autofahrer schlägt 54-Jährigen

Steinheim - Zeugen sucht das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144/900-0, nachdem es am Sonntag gegen 18.25 Uhr zu einer Körperverletzung in der Kleinbottwarer Straße in Steinheim kam. Einem 54-jährigen Opel-Lenker war die unsichere Fahrweise seines Vordermannes aufgefallen, worauf er sich entschied, sich vor ihn zu setzen. An einer roten Ampel musste der 54-Jährige halten und der Unbekannte, der vermutlich einen Renault fuhr, stoppte schließlich neben ihm und stieg aus. Der Opel-Fahrer sprach den Unbekannten nun an. Plötzlich schlug dieser dem 54-Jährigen durch das geöffnete Fahrerfenster ins Gesicht und verletzte ihn leicht.