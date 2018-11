Steinheim Profis coachen Alt und Jung beim Breakdance

Steinheim - Bei den Flying Steps ist der Name Programm. Seit einigen Jahren macht die Breakdance-Combo aus Berlin von sich reden, am Samstag waren zwei der Tänzer in Steinheim in der Blankensteinhalle zu Gast. Die beiden Künstler Navid Savino und Snoop waren aber nicht nur angereist, um selbst ihre Künste auf dem Parkett zu demonstrieren. Bei der Veranstaltung „Break in the Hall“ standen vor allem die Teilnehmer im Mittelpunkt. Jeder, der Lust und Laune hatte, konnte am Samstag von den beiden Profis einige Tanzschritte lernen.