Steinheim Offiziell das Ruder übernommen

Steinheim - Jetzt ist es ganz offiziell: Thomas Winterhalter ist am Dienstagabend von der stellvertretenden Bürgermeisterin Renate Eggers in sein Amt als neuer Steinheimer Bürgermeister eingesetzt und auf seinen Dienst verpflichtet worden. In ihrer Rede sagte sie zu den rund 220 Zuhörern im Bürgersaal Kloster, „Steinheim hat einen Neuanfang verdient. Und diesen Neuanfang haben alle gewollt.“