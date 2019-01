Steinheim Neues Führungsduo für die Feuerwehr in Sicht

Elsäßer macht aber keinen Hehl daraus, dass er nach so kurzer Zeit bei den Steinheimer Kameraden noch nicht für alle internen Entwicklungen ein Gespür hat und nicht zu allen Kollegen einen Draht aufbauen konnte. Deshalb suchte er auch jemanden als Stellvertreter, der in der Hinsicht über mehr Erfahrung verfügt – einen wie Alexander Souvard. „Ich habe gesagt, das kann ich ihm bieten“, erklärt der Steinheimer, der die Gegebenheiten aus dem Effeff kennt und schon seit der Jugendfeuerwehr in der Truppe mitmischt. Also entschloss sich der 30-Jährige, sich um die Stelle als Vize-Kommandant zu bewerben, nachdem keine anderen Kandidaten die Hand hoben. Das Amt des Feuerwehrchefs sei für ihn indes kein Thema gewesen, sagt Souvard. „Das wäre eine Nummer zu groß“, stellt er fest. Dazu fehle ihm die Ausbildung. Markus Elsäßer sei für diese Position besser geeignet, bringe das nötige Fachwissen mit. Auf dem Posten als Stellvertreter sieht sich Souvard besser aufgehoben. Die erforderlichen Lehrgänge würde er in Angriff nehmen. Und wie schätzt er die Chancen auf einen Wahlerfolg ein? „Wir sind die einzigen Kandidaten, die Chancen stehen nicht schlecht. Es erging außerdem mehrfach die Aufforderung, sich zu melden, ohne dass das sonst jemand getan hätte“, erklärt der Servicetechniker im Außendienst. Doch Gewissheit habe man erst am 1. Februar. „Bis dahin und sogar noch auf der Versammlung selbst kann man sich bewerben“, bestätigt Markus Elsäßer.

So oder so ist der Bürgermeister Thomas Winterhalter zuversichtlich, „nach der Hauptversammlung wieder eine voll besetzte Führungsmannschaft zu haben“. Im Hinblick auf die schon amtlichen Kandidaturen von Elsäßer und Souvard meint er, dass es „grundsätzlich schön ist, jemanden gefunden zu haben, der Lust auf den Job hat und motiviert ist und das Thema angehen will, Ruhe reinzubekommen, damit sich die Wehr wieder auf ihre Kernaufgabe konzentrieren kann“. Aber die Entscheidung, wer die Mannschaft in die Zukunft führen soll, liege natürlich in den Händen der Truppe und nicht bei der Stadt.