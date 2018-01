Steinheim Neue Idee lockt Familien in die Stadtmitte

Steinheim - Der Wagen, auf dem in einer Ecke auch die beiden DJs ihre Anlage aufgebaut haben, wackelt schon ­bedenklich, als auf dieser kleinen Bühne mehr als 30 Kinder zu Andreas Gabaliers Lied „Hulapalu“ hopsen und mitsingen. Doch DJ Alexander Gleichner heizt die Stimmung weiter an: „Der Wagen hebt! Springen!“ Er hat sich mit dem Mikrofon unter das junge Publikum gemischt, während sein Kollege Sascha Held am Mischpult für die passende Reihenfolge der Songs zuständig ist. „Hallo, was ist mit den Erwachsenen?“, ruft Gleichner gut gelaunt beim Lied „Komm hol das Lasso raus“ und bezieht so auch die Eltern in das bunte Treiben ein.