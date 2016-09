Steinheim - Regenschirme prägen das Bild beim verkaufsoffenen Sonntag in Steinheim – und dazwischen rote Luftballons vom Bund der Selbstständigen (BdS). Kurz bevor die offizielle Eröffnungsfeier durch Bürgermeister Thomas Rosner beginnen soll, geht ein Platzregen nieder, und so wird die Veranstaltung kurzfristig ins Feuerwehrhaus verlegt.

Die Steinheimer Stadtkapelle baut eiligst ihre Instrumente auf, in der Halle sind auch viele Familien, die Kinder warten auf den Beginn der Preisverleihung der Bücherei. Als Erstes spielt die Stadtkapelle zünftig auf, danach begrüßt Martin Daunquart die Besucher. Der Erste Vorsitzende des BdS findet es sehr schade, dass es diesmal mit dem guten Wetter nicht geklappt hat. Seit den 16 Jahren, in denen er Vorsitzender des BdS ist, regnet es an diesem verkaufsoffenen Sonntag zum ersten Mal. 25 Geschäfte haben ihre Tore geöffnet: „Steinheim hat etwas zu bieten, mit der Familie durch den Ort schlendern, so soll es sein.“

Ganz kurz fällt die Rede von Bürgermeister Rosner aus, er möchte die Kinder nicht länger auf die Folter spannen, die schon ungeduldig auf den Start der Preisverleihung warten.

Endlich übernimmt Ursula Frei-Henninger von der Bücherei das Mikrofon und erklärt, wie die Sommerferienaktion „Heiß auf Lesen“ abgelaufen ist. Mehr als 350 neue Bücher hat die Stadtbibliothek dafür eingekauft. Wer bei der Rückgabe einen kurzen Bericht über den Inhalt abgeben konnte, hat einen Losabschnitt erhalten, der dann in die Lostrommel gewandert ist. 160 Kinder aus Steinheim, Kleinbottwar und Höpfigheim haben teilgenommen. Den Hauptgewinn, vier Eintrittskarten für den Freizeitpark Trips Trill, gewann Moritz Ulrich. Und alle Kinder, die teilgenommen haben, konnten sich gleich eine Urkunde abholen, persönlich überreicht vom Bürgermeister, dazu einen Gutschein für ein Eis.

Aber auch bei der Feuerwehr gab es viele Angebote für Kinder. Kommandant Martin Schäffer plant vom nächsten Jahr an, eine Kinderfeuerwehr einzurichten, für Kinder ab dem Grundschulalter. „Schließlich kommen 55 Prozent der gesamten Mannschaft von der Jugendfeuerwehr, wir wollen den Nachwuchs für die Feuerwehr begeistern.“ Ein neues Angebot für die Besucher war eine Übung, bei der unter anderem ein Kleinbrand gelöscht wurde. „Die vier Teilnehmer waren sehr beeindruckt“, sagt er.

Ebenfalls neu war der Offene Bücherschrank, initiiert vom Bürgernetzwerk Steinheim an der Murr e.V., der heute ziemlich verlassen im Regen stand, glücklicherweise mit Glastüre als Schutz der Bücher.

Und ganz versteckt hinter einer Mauer, vor der Stadtbibliothek bot der Asylkreis Steinheim zum ersten Mal eine ganz besondere Aktion an: Ausrangierte Bücher von der Bücherei wurden kiloweise verkauft. Ein Euro pro Kilogramm Bücher. Und dabei kamen insgesamt 130 Euro zusammen. Den Erlös teilen sich der Asylkreis und die Bücherei. Beim Stöbern konnten sich die Besucher mit Humus und Fladenbrot stärken, schließlich tragen sie kiloweise Lesefutter mit nach Hause. Aber auch die altbewährten Attraktionen wurden am Sonntag gut angenommen. Das Steinheimer Urmenschmuseum besuchten an diesem Tag 135 Erwachsene und 35 Kinder, das sind deutlich mehr als sonst. Nur die Händler beim Krämermarkt bauten schon vor Veranstaltungsende ihre Stände ab: Bei ihnen war deutlich weniger los.