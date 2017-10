Steinheim Nackt auf die Straße gerannt

Steinheim - Für einen unbekleideten Auftritt in der Öffentlichkeit mitten in der Nacht hat das Amtsgericht Marbach einem 35 Jahre alten Mann aus Steinheim 100 gemeinnützige Arbeitsstunden aufgebrummt. Darüber hinaus muss er in einem Gespräch mit der Gerichtshilfe klären, ob etwa eine Therapie „das Problem“ lösen kann.