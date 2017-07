Steinheim Mutter soll ihr Baby erstickt haben

Steinheim - Vor dem Landgericht Heilbronn wird von der kommenden Woche an ein Fall von Kindstötung verhandelt. Eine Frau soll „am frühen Morgen des 17. Februar 2017 in ihrer Wohnung in Steinheim an der Murr ihren unmittelbar zuvor lebend geborenen Sohn erstickt haben“, heißt es in der Prozessvorschau. Um der Strafsache auf den Grund zu gehen, hat die zuständige Kammer neben der Angeklagten und ihrem Verteidiger, 14 Zeugen sowie zwei Sachverständige geladen. Die Verhandlung beginnt am Dienstag, 11. Juli, um 13 Uhr. Vier weitere Termine sind bis Ende Juli geplant. Die Anklage lautet auf Totschlag.