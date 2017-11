Steinheim Musikalische Chance im Alter

Steinheim - Mit vielen Kindern muss ein Kampf ausgefochten werden, bis sie endlich zu ihrem Instrument greifen und üben. Lieber heute als morgen würden sie Geige, Gitarre oder Trompete für immer in die Ecke pfeffern – um dann später als Erwachsener zu bereuen, nicht am Ball geblieben zu sein. Doch alle Frauen und Männer, die genau diese Erfahrung gemacht haben, bekommen nun eine zweite Chance. Die Musikschule Marbach-Bottwartal steigt in die Erwachsenenbildung ein. Jeder, der seine Künste auffrischen will oder ein Instrument ohne jegliche Vorkenntnisse von der Pike auf lernen möchte, kann Unterrichtseinheiten buchen. „Das Interesse besteht“, sagte der Steinheimer Bürgermeister Thomas Winterhalter am Montag bei einem Pressetermin. „Wir haben viele Anfragen. Der Markt ist da und wird auch größer“, ergänzte Bärbel Häge-Nüssle.Die Leiterin der Musikschule weist zudem darauf hin, dass die Frauen und Männer aus dem gesamten Portfolio schöpfen können. Egal ob Akkordeon, Harfe, Gitarre oder Keyboard: Alles, was für die Kids angeboten wird, können auch die Erwachsenen lernen. „Zeitlich und inhaltlich wird das so gestaltet, dass es den Wünschen der Erwachsenen entspricht“, betonte Bärbel Häge-Nüssle. Die Interessenten können beispielsweise bei der Anmeldung angeben, ob sie ihr Herz an Jazz, Klassik oder Rock verloren haben. Entsprechend werden die Übungsstunden ausgeformt. Die Termine werden in Absprache zwischen Lehrer und Schüler festgelegt. Um das Ganze mit dem Job vereinbaren zu können, sind auch Stunden am Abend möglich. „Wir müssen uns dem gesellschaftlichen Wandel anpassen“, sagte Thomas Winterhalter, Vorsitzender des Trägervereins der Musikschule, warum das Modell so variabel ist. Flexibilität wird auch beim Ort des Geschehens großgeschrieben. Die großen Schüler sollen im Grunde überall dort ihre Stunden nehmen können, wo auch die Heranwachsenden auf ihren Instrumenten fit gemacht werden. Ein Oberstenfelder müsse beispielsweise nicht nach Marbach pendeln, sondern solle möglichst wohnortnah seinem Hobby nachgehen können, erläuterte Bärbel Häge-Nüssle.