Steinheim/Murr „Magic“ – Abschluss der Zehner

Steinheim

Die Erich Kästner Realschule hat am Freitagabend die Mittlere Reife von 106 Schülerinnen und Schülern in der Gemeindehalle in Murr gefeiert. Bis zum letzten Sitzplatz war die Gemeindehalle in Murr belegt und rund 600 Besucher waren gespannt, was die vier Abschlussklassen auf der Bühne präsentieren werden.