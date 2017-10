Steinheim/Murr Klares Ja zur Sanierung für 3,1 Millionen Euro

Die Modernisierung soll in zwei Schritten erfolgen. Zunächst wird für geschätzte 1,75 Millionen Euro nach der Badesaison 2018 der Personal- und Gastrobereich abgerissen und neu gebaut. Nach der Saison 2019 wird der Umkleide- und Sanitärbereich für 1,34 Millionen Euro saniert. „Der Zeitplan ist knackig, aber wir sehen es als machbar an“, sagte Julia Leibiger, Projektleiterin beim Büro Richter + Rausenberger. Insbesondere die Mängel am Dach des Personal- und Gastrogebäudes erforderten einen baldigen Eingriff, erklärte Leibiger. Außerdem gebe es für das Personal nicht in ausreichender Zahl getrennte Räume. Die Betriebsleiterin habe zudem kein Tageslicht in ihrem Büro. Die Mitarbeiter bräuchten eine neue Heizung, sie seien auch in kühlen Jahreszeiten tätig. „Es ist sehr kalt für sie“, warb Leibiger um Verständnis. Sie nannte auch noch einmal die Verbesserungen für den Gastrobereich.

Ob tatsächlich 2018 oder erst 2019 gebaut wird, entscheidet sich mit der Entwurfsplanung Anfang 2018, teilte der GVV-Vorsitzende Torsten Bartzsch mit.