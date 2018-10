Steinheim/Murr Geisterhaftes Fahrrad steht für mehr Rücksicht

Der Unfall in Steinheim ereignete sich am 20. Oktober. Ein Autofahrer war von hinten gegen den Radler gefahren, weil er ihn übersehen hatte (wir berichteten). Das Ghostbike ist keine Erfindung der Radbande, sondern ein schon an vielen anderen Orten bewährtes Symbol, um an die Teilnehmer im Straßenverkehr zu appellieren. Den Bedarf, moralisch auf die Mitmenschen einzuwirken, erkennt Achim Seiter auf jeden Fall: „Jeder unserer Radfahrer hat bei seinen Ausfahrten immer mindestens eine Situation, in der er nur den Kopf über das Verhalten von Autofahrern schüttelt“, erzählt der Murrer. Oft zwängten sich die Autofahrer noch eng an Radlern vorbei, um sie zu überholen. „Es schert manche überhaupt nicht, ob man dann im Graben landet.“ Dass auch manche Radfahrer keine Engel sind, stellt Achim Seiter ausdrücklich heraus. „Auch sie sollten sich rücksichtsvoller gegenüber Fußgängern oder Autofahrern verhalten und zum Beispiel Radwege benutzen, wo das möglich ist.“ Es gehe bei der Ghostbike-Aktion darum, grundsätzlich an den Respekt gegenüber Schwächeren im Verkehr zu erinnern.