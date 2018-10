Steinheim/Murr Drei Pfarrer gehen auf einen Streich fremd

Das Thema lautet „Wie ich mir den Himmel vorstelle“, und alle drei Theologen versprechen, „sehr persönliche“ Ansprachen zu halten, die nur etwa fünf Minuten dauern dürfen. Damit die Rundreise klappt, muss alles klappen. Angefangen von dem gemeinsamen Beginn um 10 Uhr, bis zur Attraktivität der Predigt. „Wir haben beim vorigen Mal sogar Zwischenapplaus bekommen – das ist völlig untypisch und gibt es sonst nur bei Hochzeiten“, wundert sich der Murrer Pfarrer Daniel Renz, der die Idee im Vorjahr aus dem evangelischen Kirchenbezirk Balingen einführte. Rund 30 Personen mehr als sonst seien in alle drei Kirchen jeweils gekommen. Dass er mit dem Auto zu spät im nächsten Ort ist, weil etwa ein Traktor vor ihm herfahre, sorge ihn nicht. „Die Gottesdienstbesucher haben sich schon vor einem Jahr angeregt über die Predigten unterhalten, als ich etwas zu spät kam.“ Wie und was er in diesem Jahr predigt, will Daniel Renz sich noch überlegen. Im biblischen Text, dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther, geht es im 15. Kapitel um die Auferstehung.