Steinheim/Murr Beschlüsse für schnelles Netz

Finanziell bedeutet der Eintritt in den Zweckverband für die Stadt Steinheim genauso wie für die Nachbargemeinde Murr das Einbringen eines Stammkapitals in Höhe von 0,50 Euro pro Einwohner. Darüber hinaus muss ein Geschäftsanteil in Höhe von 7143 Euro erworben werden.

Jeder wolle Glasfaser bis in die eigene Wohnung, erklärte der Steinheimer Rainer Breimaier von den Grünen. „Steinheim soll dabei sein.“ Wolle man einen flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes, gehe das nur in Form der Partnerschaft zwischen Telekommunikationsunternehmen und öffentlicher Hand. Wichtig sei, dass die jährlichen Investitionsentscheidungen in den Händen der kommunalen Gremien blieben. Ähnlich äußerte sich in Murr Rainer Fröbel von der SPD. Bürgermeister Torsten Bartzsch stellte klar, dass die Telekom flächendeckend operieren wolle und jeder Kommune Angebote mache, welche Einrichtungen und Teile der Gemeinde zunächst ausgebaut werden sollten.

Die Zusagen der Telekom seien ambitioniert, sagte Regina Traub (SPD) in der Steinheimer Sitzung. Digitalisierung sei das Schlagwort der Zeit. „Wir müssen einsteigen.“ Wie wichtig ein koordiniertes, gemeinschaftliches, überregional organisiertes Ausbausystem sei, habe sich für Steinheim mit seinem Vorpreschen bewiesen. „Wir haben in den Jahren 2012/13 und folgende schon erhebliche Investitionen in den Breitbandausbau getätigt. Die Refinanzierungsversprechungen sind nicht eingetroffen und werden sich auch in den kommenden Jahren nicht bewahrheiten“, erinnerte Traub an die Amtszeit von dem damaligen Bürgermeister Thomas Rosner, der das Thema Breitband zur Chefsache erklärt hatte.

Horst Trautwein (CDU) fühlt sich beim Thema Breitbandausbau jetzt auf einem guten Weg. Er hoffe, die Absprachen würden eingehalten. Die Stadt Steinheim müsse schauen, wo man was verlege.