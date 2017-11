Steinheim/Murr Autoknacker treibt sein Unwesen

Steinheim/Murr - Ein Unbekannter hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Diebestour von Steinheim nach Murr unternommen. Der Autoknacker schlug in der Urmenschstadt in der Lehenstraße, der Beethovenstraße, der Bahnhofstraße und der Brühlstraße zu und trieb dann in Murr in der Steinheimer Straße und schließlich auch im Benninger Weg sein Unwesen. Nacheinander machte er sich an einem Audi, einem Opel, einem Mercedes, einem Skoda und zwei Volkswagen zu schaffen. Er schlug jeweils eine Scheibe der Fahrzeuge ein und verschaffte sich so Zugang in die Innenräume, die er dann durchwühlte. Hierbei stieß er auf zwei Schreckschusspistolen, zwei Geldbeutel mit persönlichen Dokumenten und einem kleineren Bargeldbetrag sowie eine Herrenhandtasche. Diese Gegenstände, deren Gesamtwert sich auf mehrere hundert Euro beläuft, ließ er mitgehen.