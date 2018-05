Steinheim/Mundelsheim/Oberstenfeld Sonnenschein lockt ins kühle Nass

Eine bisherige Spitze verzeichnen alle drei Bäder am vergangenen Wochenende. „Wir hatten am Samstag 406 Badegäste“, so Kerstin Friedrich aus Mundelsheim. Da hier das Wasser über Solartechnik geheizt wird, profitiert das kleine Freibad inmitten der Weinberge noch einmal ganz besonders von anhaltender Sonne. Das Wellarium suchten unterdessen 3800 Besucher auf. Nach Oberstenfeld pilgerten ebenfalls zahlreiche Wasserratten am Wochenende, bestätigt Ute Kuttner: „Zum einen waren Ferien und am Montag fand außerdem noch unsere Pool Party statt.“

Die soll nicht die einzige Veranstaltung in der diesjährigen Freibad-Saison bleiben. So steigt im Mineralfreibad am 7. und 8. Juli das 24-Stunden-Schwimmen, ehe dann am 26. Juli eine Arschbomben-Meisterschaft zum Ferienbeginn ausgetragen wird. Das Mundelsheimer Freibad beherbergt am 14. Juli das beliebte Käsbergschwimmen des DLRG und im Wellarium steigt am 27. Juli eine Beachparty für alle Kinder und Jugendliche.