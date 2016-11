Steinheim - Wohl jede Kommune hat etwas, das viele als Kleinod oder Herzstück bezeichnen. Auch die Urmenschstadt ist im Besitz optischer Anziehungspunkte, vor denen immer wieder Menschen stehen bleiben und gerne verweilen. Doch wenn die Steinheimer auf das Wasserrad der ehemaligen Sägemühle zu sprechen kommen, dann ist da bisweilen auch Verdruss zu spüren. Denn das stolze Rad, das einen Durchmesser von rund 6,20 Meter misst, hat schon bessere Zeiten erlebt. „Es sieht regelrecht verkommen aus, so veralgt und vermoost wie es jetzt ist“, beklagt Elke Engelbrecher. Die Steinheimerin kann von ihrem Friseurgschäft aus normalerweise beobachten, dass Besucher der Stadt oder auch Mitbürger am idyllischen Flusslauf der Bottwar stehen bleiben, um das historische Rad zu betrachten. Immer wieder mal dienen die Funktions-Bretter auch als reizvolles Foto-Motiv.

„Dabei war es mal ein richtig schmuckes und funktionierendes Wasserrad“, beklagt Elke Engelbrecher. Ihr und ihrem Mann Martin Daunquart wurde beim Kauf des Hauses das Mühlrad zum symbolischen Preis von einer Mark von der Stadt angeboten. Doch die Auflage, das Rad in Schuss zu halten und regelmäßig zu restaurieren, war dem Ehepaar zu hoch. Sie haben das Haus zwar im Jahr 1996 renoviert, das städtische Angebot aber abgelehnt. Deshalb befindet sich das Wasserrad immer noch im Besitz der Stadt. Die habe das Rad zwar immer wieder repariert und behelfsmäßig renoviert, doch Elke Engelbrecher stört sich erheblich daran, dass es in der jüngsten Vergangenheit komplett abgestellt wurde und scheinbar auch „nur auf die billige Art und Weise“ repariert werde. „Und jetzt scheint es völlig in Vergessenheit geraten zu sein“.

Die Steinheimerin erzählt, dass sich „nette Geschichten um das Rad ranken“ und es lange Zeit sogar bedeutsam für die Kirchgänger gewesen sei, die ein gepflegtes Rad auf dem Weg zum Gottesdienst sehen wollten. Andere wiederum hätten sich – vor allem nachts – am Quietschen des Wasserrads gestört. Schon in dieser Hinsicht hält Engelbrecher ein gut funktionierendes und geöltes Rad für wichtig. „Und in Zeiten, in denen der Strom so teuer ist“, wundert sich ein anderer Bürger der Stadt, sei es doch verwunderlich, dass man das Wasserrad nicht zur Stromerzeugung nutz und durchgehend anschalte, denn damit wären doch auch die Kosten für die Instandhaltung geringer, ist der Mann überzeugt.

Auf die Kritik angesprochen, betont Michael Knöpfle vom Steinheimer Stadtbauamt, dass die Vermoosung ein ganz natürlicher Prozess im feucht-warmen Milieu ist. Das Mooes werde jedoch regelmäßig mechanisch entfernt. „Auch die Schaufelräder-Bretter werden von Zeit zu Zeit ausgetauscht“, so Knöpfle. Was jedoch die ursprüngliche Funktion des Mühlrades betrifft, müsse man bedenken: „Wir haben eine Fischtreppe angelegt, um die Durchgängigkeit der Bottwar für Klein- und Kleinstlebewesen zu gewährleisten. Da wäre es unsinnig, die Wasserführung zu ändern, um das Rad in Betrieb zu nehmen. Denn dafür ist einfach zu wenig Wasser vorhanden. Die Fischtreppe hat Priorität.“ Trotzdem werde das Mühlrad instand gehalten, weist der Mann vom Stadtbauamt die Kritik zurück.