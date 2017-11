Steinheim Mit dem Fahrrad zum Petersplatz in Rom

Durch erntereife Apfelplantagen und herbstlich leuchtende Weinberge führte die weitere Tour hinein in die Region Venetien. Nach kurzem Stopp an der Arena in Verona lag das nächste Ziel in Ostiglia am Po, der alten römischen Hafenstadt in der östlichen Lombardei.

Die folgende Etappe nach Bologna begann in dichtem Nebel. Nach 30 Kilometern auf dem Weg in die Region Emilia Romagna brachte die Sonne die Landschaft zum Leuchten und ermöglichte wieder Genussradeln. In Bologna allerdings, Samstag nachmittags und bei einem Fest an Piazza del Nettuno und Piazza Maggiore, war nur schiebend ein Durchkommen. Vorbei an den berühmten Geschlechtertürmen endete die Samstagsetappe am Rand des nördlichen Apennin im Savena-Tal.