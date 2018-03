Steinheim Vier Verletzte nach Unfall

Das folgende Fahrzeug, ein Mercedes eines 41-Jährigen, konnte nach rechts in den Graben ausweichen und so einen Zusammenstoß verhindern. Wiederum das Fahrzeug dahinter, ein VW eines 21-Jährigen, wich ebenfalls noch nach rechts in den Graben aus, wurde aber auch noch leicht touchiert. Das nächste Fahrzeug dahinter, ein Skoda eines 57-Jährigen konnte dem Twingo nicht mehr ausweichen und wurde frontal erfasst. Die Twingofahrerin wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die drei Insassen (57, 35 und 3 Jahre alt) des entgegenkommenden Skodas wurden leicht verletzt. In den übrigen Fahrzeugen gab es keine Verletzten.