Steinheim/Marathon Zum fünften Mal in Folge die Nummer eins im Ländle

Steinheim - Langsam wird es zur Gewohnheit: Der Bottwartal-Marathon ist, wie gestern bereits kurz berichtet, auch 2018 zum beliebtesten Marathon in Baden-Württemberg gewählt worden. Damit gewann die Veranstaltung mit Start und Ziel am Steppi-Kreisel in Steinheim das Voting der Internet-Plattform Marathon4you bereits zum fünften Mal in Folge. Dabei hatte Organisationschef Gerhard Petermann dieses Mal damit gerechnet, „dass der Einstein-Marathon in Ulm oder der Baden-Marathon in Karlsruhe vor uns liegen könnten. Die haben beide einen sehr guten Job gemacht, speziell Ulm hatte ein super Rahmenprogramm.“ Umso größer ist nun die Freude. „Entweder haben wir sehr treue Abstimmungsteilnehmer oder die Läuferinnen und Läufer sind wirklich sehr zufrieden mit uns“, sagt Petermann, der schon angeregt hat, dass eine neue „Fünffach-Medaille“ kreiert wird. „Sonst wird das ja inflationär, wenn wir da fünf Medaillen nebeneinanderstellen.“