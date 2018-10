Steinheim/Marathon Traumwetter sorgt für absoluten Teilnehmer-Rekord

Das ist umso unglaublicher, da das Organisationsteam nicht viel Werbung in den Kindergärten macht. „Die Resonanz ist aber einfach unglaublich“, sagt sie. Ebenso wie die des Theo-Lorch-Werkstättenlaufs, der wieder einmal für die emotionale Komponente an diesem schönen Tag sorgte. Mehr als 80 Teilnehmer waren diesmal bei dem Handicap-Lauf dabei und bescherten den Zuschauern und sich selbst einzigartige Momente. „Das Besondere an diesem Lauf ist, dass die Teilnehmer besonders strahlen. Diese Freude zu sehen, ist einfach etwas. Es ist packend und emotional“, beschrieb Stefan Wegner, der Geschäftsführer der Theo-Lorch-Werkstätten, die Einzigartigkeit dieses Angebots. Marion Kowalski erklärte: „Da habe ich jedes Mal Tränen in den Augen.“ Kein Wunder. Sobald einer der Teilnehmer strahlend kurz vor dem Ziel die Hände in die Luft reißt, den Zuschauern zujubelt und dann jedem einzelnen im Ziel um den Hals fällt, dann geht das Herz auf.