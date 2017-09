In zweieinhalb Wochen, am 14. und 15. Oktober, geht der Bottwartal-Marathon in seine 14. Auflage. Und das Interesse ist wieder riesig: Mehr als 2000 Läufer haben sich bereits für eine der Laufdistanzen angemeldet. Alle, die diesen Schritt noch nicht gegangen sind, bei der Großveranstaltung aber an den Start gehen möchten, haben jetzt die besondere Gelegenheit, einen Startplatz geschenkt zu bekommen. Denn die Marbacher Zeitung als Medienpartner des Bottwartal-Marathons vergibt sechs Startplätze für jeweils eine beliebige Laufdistanz. Wer sich zuerst meldet, erhält den Zuschlag. Sie haben Interesse? Dann senden Sie einfach eine E-Mail mit dem Stichwort „Bottwartal-Marathon“ und mit Angabe des Namens und der Kontaktdaten an sport@marbacher-zeitung.de.