Steinheim/Marathon „Der Tag war einfach sagenhaft“

Etwas Bauchweh hatte der Organisationschef jedoch im Vorfeld ob der Masse an Teilnehmern beim Zehn-Kilometer-Lauf. „Rund 900 Läufer mit einem Start am Steppi-Kreisel auf die Strecke zu schicken hat mir schon etwas Sorgen bereitet. Aber es lief problemlos. Darüber war ich wirklich froh“, resümiert Gerhard Petermann. Die gigantischen Teilnehmerzahlen, die fast an die 5000er-Marke kratzten, sorgten auch in Gronau für mehr Zulauf. „Wir hatten dort einen Startblock mehr als sonst. Aber ich war mir sicher, dass das Team es dort gut hinbekommt und einen Top-Job macht. Das hat es dann auch“, berichtet der Organisationschef. Der Bustransfer nach Gronau wurde im Vorfeld angepasst, die Fahrtzeit von 22 auf 13 Minuten reduziert. „Diese Verbesserung kam super an. Die Busse konnten wie am Schnürchen fahren und alle waren rechzeitig bei ihrem Start“, so Petermann.

Für ihn habe die Veranstaltung diesmal vor allem eines gezeigt: „Wir können auch in Steinheim größere Teilnehmerzahlen handlen. Da hat mir die diesjährige Veranstaltung Sicherheit gegeben. Deswegen werden wir auch zukünftig keinen Aufnahmestopp verkünden. Wer dabei sein will, kann das auch“, macht Gerhard Petermann klar. Etwas verwundert ist er darüber, dass es diesmal fast 15 Prozent Nichtstarter oder Nichtankommer gab – eine verhältnismäßig hohe Quote. „Wobei es hauptsächlich Nichtstarter sind in dieser Aufzählung. Beim Halbmarathon hatten wir beispielweise im Vorfeld rund 1900 Anmelder, aber nur circa 1600 sind angetreten. 1570 sinn dann im Ziel angekommen“, zählt Petermann auf . „Vielleicht war es einigen tatsächlich zu warm. Außerdem ist Erkältungszeit“, sucht er Erklärungen. Mit dem Wetter kamen die Läufer allerdings gut klar – zumindest nicht schlechter als in den Vorjahren. „Das Deutsche Rote Kreuz hatte ungefähr gleich viele Einsätze wie sonst auch. Da gab es keine Auffälligkeiten“, sagt er. Gelobt wurde das Organisationsteam diesbezüglich auch für die zwei zusätzlichen Verpflegungsstellen, die eingerichtet wurde.