Steinheim/Marathon Der Bottwartal-Marathon holt sich das Voting-Triple

„Wir haben gehofft und uns gewünscht, dass wir es unter die besten Zehn schaffen. Aber trotzdem überrascht uns diese sensationelle Platzierung“, sagt Petermann, für den die Wertung „eine Bestätigung unserer Arbeit ist. Es zeigt, dass gesehen und anerkannt wird, was wir tun.“ In Baden-Württemberg blieb man damit erneut vor so renommierten Läufen wie dem Baden-Marathon, dem Einstein-Marathon und dem Trollinger Marathon in Heilbronn. „Was mich aber besonders freut ist, dass der Remstal-Marathon in Baden-Württemberg nur 13. und innerhalb von Deutschland 93. wurde, denn das ist für uns eine vergleichbare Veranstaltung, die für uns auch Konkurrenz darstellt. Das zeigt wie gut wir sind.“ Deutschlandweit liegen nur die „Großen“ vor dem Bottwartal-Marathon. Der Frankfurt-Marathon etwa, der Berlin-Marathon, der Hamburg-Marathon oder der Köln-Marathon. Sieger wurde der Rennsteiglauf. „Das alles sind Laufevents, mit denen wir uns nicht messen können und auch gar nicht wollen. Das sind Profis“, sagt Gerhard Petermann. Beim Bottwartal-Marathon lebt indes alles vom Ehrenamt. Rund 650 Helfer sind an den zwei Veranstaltungstagen stets im Einsatz – ohne sie wäre die Laufveranstaltung nicht zu stemmen. „Bei uns wird keiner bezahlt oder macht das beruflich. Wir machen das alle als Hobby, dafür aber mit viel Herzblut“, erklärt der Organisationschef. Und das kommt offensichtlich an, wie das Ergebnis zeigt.

„Wir hatten vergangenes Jahr aber auch extremes Glück mit dem Wetter. Der strahlende Sonnenschein hat uns sicherlich Stimmen gebracht“, sagt Gerhard Petermann. Jahr für Jahr versuchen er und sein Team den Bottwartal-Marathon weiter zu verbessern. Anregungen der Läufer werden dabei besonders ernst genommen. So wurde beispielsweise im vergangenen Jahr auf Wunsch der Sportler eine weitere Getränkestation zwei Kilometer vor dem Ziel eingerichtet. Außerdem wurde 2016 der Bus-Transfer der Halbmarathonis nach Gronau optimiert. „Wir haben im Vorfeld jedem mitgeteilt, wann er fahren soll. Dadurch lief es besser“, berichtet der Oragnisationschef. Er fügt an: „Das sind zwei Kleinigkeiten, die am Ende aber viel ausmachen.“ Ob es in diesem Jahr wieder kleine Änderungen geben wird, ist noch unklar. Sicher ist aber: Es wird bald eine Bottwartal-Marathon-App geben. „Mit dieser soll es dann auch Push-Benachrichtigungen geben“, verrät Petermann.

Aktuell laufen aber auch die Vorbereitungen auf den ersten Trainingslauf in diesem Jahr. Dieser findet am Sonntag, 29. Januar statt. Start- und Ziel des geplanten Zehn-Kilometer-Laufs ist am Steppi-Kreisel in Steinheim. In verschiedenen Lauf-Tempi geht es dann auf die Strecke.