Steinheim/Marathon Absoluter Teilnehmerrekord beim Run & Fun Day

„Das ist wirklich ein absoluter Rekordjahr“, sagt Kowalski. Petermann fügt an: „478 Kinder sind beim Bambini-Lauf ins Ziel gekommen. Das sind deutlich mehr als in den Vorjahren. Beim Schülerlauf hatten wir 747 Finsiher und beim Zehntel-Marathon 222.“ Letzteres freut Marion Kowalski sehr, denn der längste Schülerlauf ist bislang nicht ganz so gefragt gewesen. „Das hat jetzt wirklich angezogen“, meint sie. Vor allem sei das der Matern-Feuerbacher-Realschule zu verdanken, die in diesem Jahr mit einer Rekordanmeldung auwartete. Aber auch der Theo-Lorch-Werkstättenlauf, der Wettbewerb für Körper- und Geistig-Behinderte, verzeichnete bei der diesjährigen Auflage Top-Zahlen. Mit 64 Finsihern hatte man ein klasse Feld.

Bei diesen Werten stellt sich ganz klar eine Frage: Was macht die Faszination dieses Tages aus? Warum steigen die Teilnehmerzahlen von Jahr zu Jahr in Sphären, von denen zig andere Veranstalter wirklich nur träumen können? „Wir sind schon recht groß, und ich denke, dass es sich dann einfach immer weiter herumspricht. Hinzu kommt, dass die Schulen im ganzen Bottwartal uns wirklich gut unterstützen“, meint Marion Kowalski. Das Stichwort Schule ist in den Augen von Christian Bach aus Murr ein wichtiger Punkt. „Bei uns ist der Lauf Pflicht in der Schule“, erzählt sein Sohn Philipp. Der Elfjährige nimmt am 4,2-Kilometer-Lauf teil und ist seitdem er vier Jahre alt ist, jedes Jahr am Start gewesen. „Den Kindern macht es Spaß, so in der Gruppe mitzulaufen. Es geht hier nicht ums Gewinnen, sondern ums Dabeisein“, sagt Papa Christian. Seine zwei Töchter Lena und Emma stehen neben ihm. Beide dehnen sich und bereiten sich so auf ihre 1,5 Kilometer vor. Auch sie sind keine Ersttäter. „Der Run & Fun Day gehört für uns jedes Jahr dazu“, erzählen die beiden Schwestern. Neben dem Lauf selbst gefällt ihnen die Spielstraße besonders. „Das Rahmenprogramm ist richtig gut. Die Kinder erleben hier einen tollen Tag“, so der Papa.